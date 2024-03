Studenti all'entrata di una scuola (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Mar 2024

Modena, annullata la sospensione al rappresentante degli studenti intervistato: la soddisfazione di Aser e Asm

La decisione è stata presa dall’organo di garanzia interno all’Istituto Barozzi.

In una nota congiunta diffusa il primo marzo 2024 l’Associazione stampa dell’Emilia-Romagna (Aser) e l’Associazione stampa modenese (Asm) esprimono «grande soddisfazione per la notizia dell’annullamento della sospensione a carico di Damiano Cassanelli. Il rappresentante degli studenti dell’Istituto Barozzi di Modena aveva ricevuto il provvedimento, con uno stop di 12 giorni, dopo aver rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Modena nella quale aveva espresso perplessità riguardo alcune scelte della scuola. La sospensione è stata annullata dall’organo di garanzia interno all’Istituto».



Il comunicato si chiude ricordando che Aser e Asm «si sono subito schierate a favore del ragazzo a tutela della libertà di stampa sancita dall’articolo 21 della Costituzione, partecipando anche alla manifestazione per una “Scuola democratica” organizzata da Cgil, Cisl e Snals sabato 24 febbraio a Modena».