Il giornalista Aldo Garzia (Foto: ytali.com via ilmanifesto.it)

10 Apr 2022

Morto a Roma Aldo Garzia, firma storica del 'manifesto'

Giornalista e saggista, al 'quotidiano comunista' è stato a lungo caposervizio degli esteri e inviato. Appassionato osservatore della socialdemocrazia in Svezia e del regime di Cuba, su cui ha scritto anche diversi libri, da cronista parlamentare si è occupato di molte crisi politiche. Aveva 68 anni.

È morto a Roma, nella notte fra l'8 e il 9 aprile 2022, il giornalista e scrittore Aldo Garzia, firma storica de "il manifesto", dove è stato a lungo caposervizio degli esteri ed inviato. È stato anche biografo del leader socialdemocratico svedese Olof Palme e del regista Ingmar Bergman. Aveva 68 anni.



Primo autore di una storia del gruppo di "il manifesto" ("Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup", Dedalo, 1985), legato profondamente alle figure intellettuali e politiche di Lucio Magri e Pietro Ingrao, Garzia ha seguito per più di venti anni le crisi internazionali nella redazione esteri: come inviato è stato testimone della prima fase della transizione spagnola a metà degli anni Settanta e ha dedicato una costante attenzione alla socialdemocrazia in Svezia e al regime comunista di Cuba, su cui ha scritto anche diversi libri.



Come giornalista parlamentare, Garzia si è occupato di molte crisi politiche italiane. Ha collaborato fino all'ultimo a 'il manifesto': soltanto pochi giorni prima di morire aveva inviato un articolo che, di fronte alla tragedia della guerra in Ucraina, rifletteva sulla figura di Willy Brandt e sulla sua dimenticata Ostpolitik. Aveva anche lavorato nelle redazioni di "Pace e guerra" e poi aveva diretto le riviste "Aprile" e "Palomar".



«Perdiamo con dolore non solo un prezioso collaboratore, ma un amico e un compagno con il quale abbiamo cominciato l'impervio percorso che si chiama ancora il manifesto», il ricordo della redazione affidato a Tommaso Di Francesco.



L'ultimo saluto ad Aldo Garzia lunedì 11 aprile tra le 8 e le 11.40 nella camera mortuaria dell'Ospedale San Camillo, salita San Carlo – traversa della Portuense, accanto al Forlanini a Roma.