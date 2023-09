Giovanni Ciolina (Foto: Roberto Sangalli, ilsecoloxix.it)

12 Set 2023

Morto Giovanni Ciolina. L'Associazione ligure dei giornalisti: «Se ne va un cronista di razza»

Il collega aveva 63 anni ed è venuto a mancare a Milano, dove era ricoverato da tre mesi.

All’alba del 12 settembre 2023 è mancato a Milano, dove era ricoverato da tre mesi, Giovanni Ciolina. Aveva 63 anni.



L'Associazione ligure dei giornalisti ricorda il collega in un comunicato: «Giovanni è stato un cronista di razza, un collega generoso, uno spirito libero, preparato e passionale. Dalla cronaca sportiva a quella giudiziaria eppoi alla direzione dell’edizione del Secolo XIX di Savona, Giovanni ha sempre avuto cura di tutelare l’autonomia della professione, la ricerca del vero e non delle verità comodamente apparecchiate dai potenti di turno. Schietto e polemico, Giovanni non è però mai venuto meno alla lealtà che consente di apprezzare e rendere utile anche il confronto più aspro. Alla moglie Francesca ed ai figli Lorenzo e Letizia, giungano le condoglianze dell’Associazione ligure dei giornalisti».