Massimo Lucchesi (Foto: odg.it)

31 Lug 2023

Morto Massimo Lucchesi, già presidente dell'Odg Toscana. Il cordoglio dell'Ast

I funerali sono un programma per martedì 1° agosto alle 16 nella basilica della Santissima Annunziata, a Firenze.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana partecipano, addoloratissimi, al lutto della famiglia per la scomparsa di Massimo Lucchesi. In particolare – si legge in una nota del sindacato regionale – si stringono alla moglie, la cara collega Tiziana Missigoi».



Lucchesi è morto sabato 29 luglio 2023 all'ospedale di Careggi di Firenze, dopo una malattia che aveva cominciato ad affliggerlo da qualche mese. Aveva 71 anni.



«Massimo – ricorda l'Ast – era stato presidente del Consiglio dell'Ordine della Toscana dal 2004 al 2010 e vicecaporedattore della sede regionale della Rai. Giornalista cattolico, aveva cominciato a lavorare all'Osservatore Romano, poi si era avvicinato alla politica, lavorando nel Gruppo Dc del Consiglio regionale della Toscana per poi approdare alla Rai. Molto legato a 'Supplemento d'anima', pubblicazione di monsignor Gastone Simoni, e collaboratore di Toscana Oggi, era un appassionato della professione e di studi teologici. Ci mancheranno i suoi interventi e le sue lucide intuizioni».



