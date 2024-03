La home page di nextnewmedia.it

25 Mar 2024

Nasce 11decimi, collana multimediale di giornalismo indipendente

Nuovo progetto di Next New Media Editore declinato attraverso documentari e podcast. Dall'ambiente allo sport, agli esteri, storie, luoghi e temi che raccontano la nostra epoca.

Nasce una nuova collana di approfondimento giornalistico multimediale. Si chiama 11Decimi ed è un progetto di Next New Media, editore multimediale che ha prodotto a partire dal 2011 inchieste e documentari audio e video indipendenti su temi sociali diffusi in creative commons e rivolti al grande pubblico.



11Decimi parte con quattro podcast e due documentari video, il primo dei quali sul futuro dell'ex Ilva di Taranto, realizzato in collaborazione alla Onlus Legambiente e già pubblicato tra gli altri dal Corriere della Sera. Nel catalogo di 11Decimi confluisce anche parte dei prodotti giornalistici indipendenti realizzati da Next New Media negli ultimi anni, come il podcast sul futuro dell'acqua 'H2O' e il documentario sui tentativi di suicidio dei minori in Italia 'Come stanno i ragazzi' (RaiPlay).



«Next New Media è un editore multimediale che ha sempre investito in prodotti indipendenti di grande qualità, dalle inchieste sulle carceri a quelle sull'ambiente parallelamente ai contenuti audio e video commissionati dalle testate e da clienti istituzionali e privati», spiega Andrea Battistuzzi, fondatore e responsabile della collana.



«Abbiamo deciso di dedicare finalmente un marchio a questi contenuti, il cui nome – aggiunge – rimanda all'idea di guardare lontano e con chiarezza, e di investire nei prossimi anni in contenuti giornalistici approfonditi, puntando sullo sguardo di giovani e bravi giornalisti».



I prodotti di 11Decimi sono tutti gratuiti per il pubblico e in creative commons per le testate giornalistiche che possono condividerli attraverso Spotify, YouTube e le altre piattaforme multimediali.



Il catalogo dei lavori e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web www.nextnewmedia.it.