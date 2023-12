Omicidio Cecchettin, esposto della Cpo Fnsi

04 Dic 2023

Le Commissioni pari opportunità della Federazione, dell'Odg, dell'Usigrai e Giulia Giornaliste contro alcuni articoli «inaccettabili» pubblicati nei giorni scorsi.

«Sullo sfondo della tragica vicenda del femminicidio di Giulia Cecchetin, che dovrebbe suggerire a chi fa il giornalista e ai giornali, sobrietà e rigore deontologico, dobbiamo registrare come inaccettabili nei toni alcuni articoli a firma Giuseppe Vatinno pubblicati sulla testata Affari Italiani, per i quali le Cpo di Fnsi, Odg, Usigrai e Giulia Giornaliste hanno inviato un esposto ai consigli di disciplina dell’ordine dei giornalisti nazionale e del Lazio, per violazioni del Testo unico dei doveri del giornalista, in particolare dell’art. 5-bis sul Rispetto delle differenze di genere, e delle indicazioni contenute nel Manifesto di Venezia». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso il primo dicembre 2023.



«In due articoli - prosegue la nota - Vatinno prende di mira, con toni misogini ed espressioni offensive, la sorella della vittima, Elena Cecchettin. Nel terzo viene attaccata con lo stesso linguaggio la vicedirettrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea, accusata – tra l’altro - di strumentalizzare “un efferato omicidio per tirare acqua al mulino del ‘femminismo tossico’" e di essere una “cattiva maestra"».