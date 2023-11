La locandina della Cpo Fnsi per l'iniziativa del 25 novembre 2023

24 Nov 2023

Giornata contro la violenza sulle donne, Cpo Fnsi: «Serve l'impegno di tutti per una narrazione corretta»

In occasione del 25 novembre 2023, la Commissione pari opportunità chiede a colleghe e colleghi di affiggere nei luoghi di lavoro una locandina sul tema che non possa passare inosservata: un cartoncino nero, su cui incollare il Manifesto di Venezia e apporre un nastro rosso.

In occasione del 25 novembre 2023, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione pari opportunità della Fnsi chiama alla mobilitazione giornaliste e giornalisti di ogni redazione.



La decisione assunta dal Coordinamento della Cpo è quella di chiedere a colleghe e colleghi di affiggere nei luoghi di lavoro una locandina sul tema che non possa passare inosservata: un cartoncino nero, su cui incollare il Manifesto di Venezia e apporre un nastro rosso.



«Questa iniziativa – spiega la coordinatrice Vanna Palumbo, d'intesa con la presidente Mara Pedrabissi e con la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante – vuol essere il richiamo simbolico al mai abbastanza condannato e combattuto fenomeno della violenza maschile perpetrata sulle donne e del femminicidio. Al contempo, vuol essere un richiamo al dovere di chi fa informazione di trattare l'argomento con l'attenzione, la responsabilità e il rispetto che si debbono ad ogni vittima di violenza».



L'invito è quindi a diffondere attraverso la locandina (un esempio è scaricabile in calce) il decalogo del Manifesto di Venezia: un modo per ribadire l'impegno dei giornalisti e delle giornaliste in una narrazione corretta, attraverso l'uso di linguaggio e immagini appropriati.