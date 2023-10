Andrea Giambruno (ImagoEconomica/Fnsi)

23 Ott 2023

Caso Giambruno, Cpo Fnsi: «Inviato un esposto all'Odg della Lombardia»

La Commissione Pari Opportunità: «Atteggiamenti inammissibili, ancor più sui luoghi di lavoro e da contrastare con ogni mezzo».

«La Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale della Stampa italiana ha inviato oggi, 23 ottobre 2023, un esposto al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino, sul caso del giornalista Andrea Giambruno, per le parti che competono la Cpo, e precisamente gli atteggiamenti scurrili e molesti verso le colleghe rivelati dagli ormai noti "fuori onda"». Lo rende noto la Commissione Pari Opportunità della Fnsi.



«Si tratta – prosegue la nota – di atteggiamenti inammissibili, ancor più sui luoghi di lavoro e da contrastare con ogni mezzo. La Cpo Fnsi è impegnata da anni su questo fronte: come molti media hanno riportato in questi giorni, Cpo Fnsi aveva realizzato già nel 2019 un sondaggio sulle molestie sui luoghi di lavoro dai risultanti pesanti e inequivocabili (85%)».