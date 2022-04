Un momento dell'incontro con la presidente Boldrini

11 Apr 2022

Osservatorio sul Manifesto di Venezia, la Cpo Fnsi incontra Laura Boldrini

Dalla presidente dell'intergruppo della Camera per donne, diritti e pari opportunità sostegno all'iniziativa per la corretta narrazione dei femminicidi e della violenza di genere. Le Commissioni di sindacato, Usigrai, Cnog e Giulia Giornaliste chiederanno a breve un confronto con forze dell'Ordine, Csm e avvocati.

Le rappresentanti di Cpo Fnsi Mimma Caligaris, Cpo Usigrai Claudia Bruno, Cpo Cnog Paola Spadari, segretaria dell'Ordine, e Giulia Giornaliste Silvia Garambois sono state ricevute, oggi 11 aprile 2022, da Laura Boldrini, presidente dell'intergruppo alla Camera per donne, diritti e pari opportunità.



All'onorevole Boldrini le giornaliste hanno ribadito l'urgenza di attivare un Osservatorio sul manifesto di Venezia per la narrazione corretta sui media dei femminicidi e della violenza di genere. La presidente ha espresso sostegno all'iniziativa e ad altre azioni per «arginare la disfatta comunicativa», coinvolgendo in questo percorso le forze dell'Ordine e il mondo della giustizia in quanto fonti primarie, «perché tutti i corpi dello Stato – ha detto Boldrini – devono essere parte di un cambiamento culturale».



Cpo Fnsi, Cpo Usigrai, Cpo Cnog e Giulia Giornaliste chiederanno, a breve, un confronto con ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Csm, Ordine degli avvocati e Camere Penali per definire linee di intervento comuni.