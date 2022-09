Le scritte contro i giornalisti comparse a Palermo (Foto: odg.it)

20 Set 2022

Palermo, scritte 'no vax' sui muri della sede dell'Ordine dei giornalisti. La solidarietà della Fnsi

«L'ennesimo vile attacco a tutti i colleghi che con impegno cercano ogni giorno di informare i cittadini su temi rispetto ai quali l'opinione pubblica ha bisogno di "conoscere per deliberare". Siamo certi che non saranno accuse deliranti a fermare il loro lavoro», commenta il sindacato.

Giornalisti ancora nel mirino. Scritte no vax sono apparse martedì 20 settembre 2022 a Palermo sui muri del complesso che ospita la sede dell'Ordine regionale dei giornalisti, in via Bernini. Imbrattata anche la Fiera del Mediterraneo dove si trova l'hub vaccinale. "Censura, nazismo" le scritte realizzate nella notte con spray rosso che campeggiano sui muri. "Stampa nazista", si legge ancora.



«L'ennesimo vile attacco a tutti i giornalisti che con il loro impegno, ogni giorno, cercano di informare i cittadini sulla pandemia, ma anche sulla guerra in Ucraina, sulla crisi climatica, energetica, economica: tutti temi rispetto ai quali l'opinione pubblica ha bisogno di "conoscere per deliberare"», il commento della Federazione nazionale della Stampa italiana, che esprime «solidarietà ai colleghi siciliani, nella certezza che non saranno scritte deliranti a fermare il loro lavoro, ma anche con la consapevolezza che questo clima non fa bene alla convivenza civile e per questo – conclude la Fnsi – torniamo a chiedere alle forze dell'ordine, alle istituzioni e alla politica di impegnarsi per garantire ai giornalisti di poter lavorare in serenità e sicurezza».



Le indagini su queste nuove scritte sono condotte dagli agenti della Digos. Nei giorni scorsi scritte simili sono state trovate davanti alla sede dell'ordine dei medici di Palermo.