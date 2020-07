Fnsi | 14 Lug 2020 CONDIVIDI:

Paola Fichera in Giunta esecutiva, gli auguri di buon lavoro dell'Odg Toscana

Il Consiglio regionale dell'Ordine si complimenta con la collega, giornalista della Nazione e vicepresidente dell'Associazione Stampa Toscana, per il nuovo incarico.

Il comunicato stampa pubblicato sul sito web dell'Odg Toscana

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana «si complimenta con la collega Paola Fichera, giornalista della "Nazione", vicepresidente dell'Associazione Stampa Toscana, entrata a far parte della Giunta esecutiva della Federazione nazionale Stampa italiana» È quanto si legge in una nota dell'Odg.



Come reso noto in un comunicato dall'Associazione Stampa Toscana, aggiunge l'Odg, Paola Fichera era risultata la prima dei non eletti nella lista che aveva eletto Carlo Parisi, dimissionario perché entrato a far parte del Cda Inpgi, a cui subentra nell'organo esecutivo della Fnsi.