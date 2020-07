Fnsi | 08 Lug 2020 CONDIVIDI:

Parisi, Stigliano e Polidori lasciano la Giunta per il Cda dell'Inpgi. Al loro posto Fichera, Alberizzi e Fantauzzi

A seguito dell'elezione in seno al Comitato di amministrazione dell'Istituto di previdenza cambia la composizione dell'organo esecutivo del sindacato.

Tre subentri nella Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana. Carlo Parisi, che era anche segretario generale aggiunto, Daniela Stigliano ed Elena Polidori sono stati eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Inpgi e – per le incompatibilità previste dallo statuto della Fnsi – hanno presentato le dimissioni da componenti dell'organo esecutivo del sindacato.



Al loro posto i primi dei non eletti nelle rispettive liste presentate per l'elezione della Giunta alla prima riunione del Consiglio nazionale: la toscana Paola Ficheca prende il posto del calabrese Parisi; il milanese Massimo Alberizzi sostituisce la corregionale Stigliano; il romano Cristiano Fantauzzi subentra a Polidori, eletta a Roma.



I tre componenti del Cda dell'Istituto di previdenza mantengono la carica di consigliere nazionale della Fnsi.