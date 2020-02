Iniziative | 28 Feb 2020 CONDIVIDI:

'Parole non pietre', Lorusso: «Ridurre le disuguaglianze per disinnescare il clima che genera odio»

Il segretario Fnsi ha aperto nella sede della Civiltà Cattolica la tre giorni di iniziative dedicate all'importanza di promuove una informazione responsabile e inclusiva. Con lui il presidente Giulietti, il segretario del Cnog, Guido D'Ubaldo, il sottosegretario all'Editoria Martella, i rappresentati di Articolo21 e delle confessioni religiose. Padre Spadaro: «Usiamo le parole per costruire insieme la nostra democrazia».

Un momento dell'incontro nella sede della Civiltà Cattolica

Religiosi, politici e giornalisti a confronto sui temi dell'informazione e su come veicolare messaggi in grado di costruire ponti e non muri. Questo il filo conduttore della prima giornata di "Parole non pietre", la manifestazione promossa dall'associazione Articolo21 con la Federazione nazionale della Stampa italiana, l'Usigrai, l'Ordine dei giornalisti del Lazio, il Centro Astalli, la Civiltà Cattolica e numerose altre realtà, in programma da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo. All'apertura dei lavori, nella sede della Civiltà Cattolica, insieme con il direttore della rivista, padre Antonio Spadaro, erano presenti, fra gli altri, il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti; la portavoce e il coordinatore del comitato scientifico di Articolo21, Elisa Marincola e Roberto Natale; il segretario del Cnog, Guido D'Ubaldo; il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella; padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di San Francesco; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero delle Comunicazioni della Santa Sede; Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma; Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdese; Abdellah Redouane, segretario generale del Centro islamico culturale d'Italia; il disegnatore Mauro Biani, che ha donato all'iniziativa la vignetta "Parole non pietre". La senatrice a viva Liliana Segre e Muhammad Abd al-Salam, segretario dell'Alto Comitato per l'attuazione documento sulla fratellanza, hanno inviato un video messaggio di saluto.



«Occorre una riflessione nella categoria che parta dal rispetto delle persone per contrastare la demagogia e i linguaggi dell'odio, anche affinché i giornalisti recuperino il loro ruolo nella costruzione dell'opinione pubblica. E occorre usare le parole con responsabilità, raccontando i fatti per quello che sono. Così come è necessario contrastare gli algoritmi dell'odio e della paura», ha affermato il segretario generale Lorusso, dopo l'introduzione di Elisa Marincola.



«Il confronto – ha aggiunto – può e a volte deve essere aspro, ma non può diventare una chiamata alle armi. E non si può cadere nell'inganno che la mancanza di regole nella rete si possa tradurre in libertà di offendere o nel superamento del ruolo dei professionisti dell'informazione, perché profilare gli utenti, creare le camere dell'eco significa aprire le porte alla diffusione di paure e rancori. Al contrario, il confronto è necessario per superare gli steccati e aprire la società, anche per superare quelle disuguaglianze che contribuiscono a creare il clima che genera odio. E il ruolo dell'informazione nel superare le disuguaglianze, le discriminazioni e fake news è fondamentale. L'inclusione e l'attenzione agli ultimi devono essere punti cardine di un percorso per creare una società più giusta e far sì che le parole possano tornare ad avere il loro significato e a non essere usate come pietre».



Guido D'Ubaldo ha ribadito la necessità di prendere le distanze da polemiche violente e di scegliere le parole giuste per disinnescare linguaggio di odio e per costruire ponti e non muri. Roberto Natale si è soffermato sui concetti della Carta di Assisi e ha ribadito che l'articolo 21 della Costituzione non può essere preso a pretesto per sdoganare insulti e incitamento all'odio.



«Si rovesci la tendenza in atto sul dilagare delle fake news come in questi giorni» e si punti ad un «valore dell'informazione che parta dalla attendibilità delle fonti», ha chiesto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella. «La stampa – ha aggiunto – ha un ruolo decisivo e il governo ha il dovere di mettere i giornalisti nelle condizioni di svolgere al meglio le loro funzioni. Momenti come questo hanno a che fare con la qualità della nostra convivenza. Imprescindibile il ruolo dell'informazione: le parole possono essere mezzo per ferire, attaccare, mortificare le diversità, alzare muri, separare, creare nemici». E dunque è necessario, «un atto, che sviluppi un codice di linguaggio allontanando le parole d'odio», ha concluso.



«Vogliamo comunicare un messaggio di coesione sociale, cioè vogliamo essere uniti per costruire la nostra società. Questo incontro, in particolare, questa prima sessione, mette insieme giornalisti, politici, religiosi perché tutti noi insieme abbiamo parole per costruire insieme la nostra democrazia», ha evidenziato Antonio Spadaro.



«La sintesi delle differenze crea qualcosa di bello. La cifra della comunicazione è una contaminazione vicendevole, un'arte sviluppata attraverso la parola viva», ha osservato padre Gambetti, puntando l'attenzione sull'importanza di educare ed educarsi. Paolo Ruffini ha ricordato l'interesse della Santa Sede per i temi della manifestazione e nello specifico per il tema dell'etica degli algoritmi. Mentre Abdellah Redouane e Alessandra Trotta hanno evidenziato l'importanza di aver voluto raccogliere i punti di vista delle diverse confessioni religione.



In chiusura il monito di Giuseppe Giulietti a dar vita ad una informazione capace di costruire, anziché distrugge, ribadendo il ruolo centrale dell'intermediazione nella formazione dell'opinione pubblica e le responsabilità dei media nella costruzione di dialogo e confronto. Al termine della mattinata i presenti hanno firmato il manifesto "Parole non pietre", realizzato dalla illustrazione di Mauro Biani.