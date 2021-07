Pegasus, il Garante privacy chiede informazioni alla società che distribuisce il software

23 Lug 2021

Pegasus, il Garante privacy chiede informazioni alla società che distribuisce il software

Entro 20 giorni l'azienda dovrà comunicare all'Authority il ruolo che riveste rispetto ai trattamenti correlati all'utilizzo del programma e se vi siano, e nel caso chi siano, i clienti italiani che lo utilizzano.

Il Garante per la privacy vuol vederci chiaro sulla vicenda Pegasus, sollevata qualche giorno fa da una inchiesta giornalistica globale condotta da 17 testate internazionali. «In relazione alle recenti notizie di stampa che hanno fatto emergere un quadro preoccupante riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso un indebito utilizzo del software Pegasus, il Garante per la protezione dei dati personali – si legge in una nota – ha chiesto alla società che distribuisce il software di comunicare all'Autorità, entro i prossimi 20 giorni: 1) il ruolo che essa riveste rispetto ai trattamenti correlati all'utilizzo di Pegasus; e 2) se vi siano, ed eventualmente chi siano, i clienti italiani che utilizzano il software».