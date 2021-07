Un momento della firma del protocollo Un momento della firma del protocollo

08 Lug 2021

Rai e Corecom Lazio, firmato il 'Protocollo per i programmi dell'accesso'

«Un passo importante per semplificare e favorire la partecipazione dell'associazionismo, del volontariato, delle realtà sociali, politiche, religiose e culturali alla programmazione regionale televisiva e radiofonica del servizio pubblico», spiega una nota del Comitato regionale per le comunicazioni.

«Un passo importante per semplificare e favorire la partecipazione dell'associazionismo, del volontariato, delle realtà sociali, politiche, religiose e culturali alla programmazione regionale televisiva e radiofonica del servizio pubblico». Il Corecom Lazio commenta così la firma del 'Protocollo d'intesa per i programmi dell'accesso', siglato oggi, giovedì 8 luglio 2021, dal Comitato regionale per le comunicazioni, nella persona della presidente Maria Cristina Cafini, e dalla Rai, rappresentata dal chief operations officer Roberto Cecatto e dal direttore della radio Roberto Sergio.



Nell'esprimere gratitudine alla direzione delle relazioni istituzionali della Rai «per il determinante supporto che ha consentito la firma del Protocollo», la presidente Cafini, sottolinea anche «l'importanza di assicurare ai costruttori di comunità e realtà associative ogni possibile supporto che favorisca la ricostruzione del tessuto sociale messo a dura prova dall'emergenza pandemica anche attraverso i programmi dell'accesso».



I soggetti interessati ad avvalersi del protocollo devono rivolgersi al Comitato regionale per le comunicazioni, sul cui sito istituzionale (www.corecomlazio.it) sono disponibili tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande.