In marcia per la pace (Foto: perlapace.it)

22 Mar 2022

Per la pace, il 24 aprile 'edizione straordinaria' della Marcia PerugiAssisi

Mercoledì 23 marzo conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa con Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Flavio Lotti del Comitato Promotore della marcia e i curatori dell'evento. Diretta su YouTube.

Mercoledì 23 marzo 2022, alle 12, conferenza stampa di presentazione dell'edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolgerà il domenica 24 aprile.



«Dal 24 febbraio – spiegano i promotori – la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la catastrofe atomica. Ogni giorno che passa, lo scontro s'innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo, raccogliendo il grido di Papa Francesco "Fermatevi! La guerra è una follia", è stato deciso di convocare una edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si terrà alla vigilia della Festa della Liberazione».



Alla conferenza stampa interverranno: Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Flavio Lotti, Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi; Elena Belia, Marco Zucchetta, Tancredi Marini e Mariam Bouchraa, giovani in servizio civile che stanno curando l'organizzazione della Marcia.



Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta su YouTube (qui il link diretto).