11 Apr 2023

Premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio, pubblicato il bando della XII edizione

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 30 giugno 2023. La cerimonia di consegna si svolgerà ad Alezio nel mese di settembre.

È stato pubblicato il bando della XII edizione del premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio, organizzato dall’Associazione Antonio Maglio e dal Comune di Alezio, con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti, della Fnsi, dell’Assostampa di Puglia, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, e dell’Università del Salento. Il premio, frutto dell’intesa con la famiglia Maglio, è stato indetto per ricordare, attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista salentino.



Sono ammessi al concorso articoli e inchieste pubblicati su quotidiani, periodici e su testate giornalistiche on-line che abbiano come oggetto temi di attualità e di rilevanza sociale, pubblicati a partire da luglio 2022. Per ciascun autore è ammesso un solo elaborato, l’invio di più articoli è motivo di esclusione dal concorso.



La partecipazione è gratuita e la segnalazione degli articoli dovrà pervenire, entro il 30 giugno 2023 all'Associazione Antonio Maglio per via telematica all’indirizzo e-mail info@associazioneantoniomaglio.it.



Tra i lavori segnalati, a insindacabile giudizio della giuria, sarà premiato il migliore articolo, al cui autore sarà assegnato un premio di 1.000,00 euro. Altri due premi di 500,00 euro ciascuno saranno assegnati agli autori di altrettanti elaborati ritenuti di particolare interesse.



Fuori concorso, la giuria assegnerà il premio alla carriera ad un giornalista meritevole per la sua storia professionale ed altri riconoscimenti saranno assegnati a personalità o enti e associazioni che si sono distinti nella promozione del territorio salentino.



I premi ai vincitori saranno consegnati venerdì 1° settembre 2023 ad Alezio, durante una cerimonia pubblica organizzata dal Comune.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulla XII Edizione del premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio sono disponibili sul sito web dell’Assostampa Puglia.