La giornalista Rossella Minotti

12 Apr 2023

Premio Rossella Minotti 2022, selezionati i tre vincitori

Si tratta di Jessica Chia per la sezione web, Davide Giuliani per la sezione radio e tv, Marta Occhipinti per la sezione carta stampata. Menzione speciale a Domenico Letizia.

Sono stati assegnati i riconoscimenti per la terza edizione del Premio giornalistico intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019.



I vincitori sono:

- Jessica Chia, per l'articolo "Le storie di Joy e Blessing: «Noi, schiave sessuali in Italia costrette a pagare con il corpo il nostro 'debito'»", pubblicato su La27Ora del Corriere della Sera, per la sezione web;

- Davide Giuliani, per il servizio "Carcere minorile di Nisida, cambiamento possibile", trasmesso sulla webtv de ilsussidiario.net, per la sezione radio e tv;

- Marta Occhipinti, per l'articolo "Gli ex tossici a Ballarò tra i ragazzi da salvare «Fate come noi, si può»", pubblicato su la Repubblica (cronaca di Palermo), per la sezione carta stampata.

- Menzione speciale a Domenico Letizia per l'originalità dei temi trattati negli articoli "La corsa ai giacimenti dei fondali marini" e "L'editing genetico", pubblicati sul quotidiano La Ragione.



La giuria del Premio Minotti 2022 è formata da Domenico Affinito, Anna Del Freo, Sandro Neri, Venanzio Postiglione ed Edmondo Rho (marito di Rossella Minotti, presidente della giuria), che ha dichiarato: «I vincitori hanno trattato temi sociali delicati e difficili con grande professionalità e umanità, dimostrando che i valori del giornalismo sono un patrimonio anche delle nuove generazioni, questi giovani ci danno una speranza per il futuro del nostro lavoro».



Il Premio Minotti, che ha messo in palio 3.000 euro per i migliori giovani giornalisti fino a 35 anni, è promosso e finanziato dalla famiglia di Rossella e dal sindacato di categoria: Federazione nazionale Stampa italiana e Associazione Lombarda Giornalisti.



L'iniziativa ha avuto nel 2022 anche il gratuito Patrocinio da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.