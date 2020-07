Authority | 15 Lug 2020 CONDIVIDI:

Privacy e Agcom, eletti i nuovi commissari

Agostino Ghiglia, Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni e Guido Scorza entrano nel consiglio del Garante per la protezione dei dati personali. All'Autority per le garanzie nelle comunicazioni vanno Laura Aria, Elisa Giomi, Enrico Mandelli e Antonello Giacomelli.

I presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico

(Foto: presidente.camera.it - 18/12/2019)

Senato e Camera hanno eletto i componenti dell'Authority per le comunicazioni e del Garante per la privacy. Per quanto riguarda l'Agcom sono risultati eletti Laura Aria ed Elisa Giomi (Senato), Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli (Camera). Laura Aria ha ricevuto 123 voti; Elisa Giomi 110 voti; Giacomelli ha ottenuto 211 preferenze, Mandelli 202.



Per quanto riguarda il Garante per il trattamento dei dati personali, il Senato ha eletto Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione, la Camera ha eletto Ginevra Cerrina Feroni e Guido Scorza. I suffragi per Scorza sono stati 237; quelli per Cerrina Feroni 209; Ghiglia ha ricevuto 123 voti; Stanzione 121. Alla Camera si sono espressi 523 deputati. I senatori votanti sono stati 272.



Il Collegio del Garante Privacy dovrà ora riunirsi per eleggere il presidente; in caso di parità l'incarico andrà al consigliere più anziano. All'Agcom il presidente viene nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei Ministri, d'intesa con il Mise e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.



I nuovi vertici delle due Authority rimarranno in carica per i prossimi 7 anni.