Assemblea del Tg1 contro lo spostamento della rubrica Economia (Foto da raiplay.it)

23 Feb 2024

Rai, l'assemblea del Tg1 contro lo spostamento della rubrica Economia

La decisione sulla base delle motivazioni addotte dall'azienda relative al calo di ascolti. «L'informazione del servizio pubblico, in nessuno spazio, può essere soggetta ai dati del marketing», replicano i giornalisti.

L'assemblea del Tg1 a larga maggioranza respinge lo spostamento della rubrica Economia del Tg1, e la conseguente perdita di spazio informativo, dalla chiusura dell'edizione del telegiornale delle 13.30 a quella delle 8.00, sulla base delle motivazioni addotte dall'azienda relative al calo dei dati di ascolto.



«L'informazione del servizio pubblico, in nessuno spazio, può essere soggetta ai dati del marketing», si legge in una nota dell'assemblea del Tg1 che chiede «un ulteriore confronto e approfondimento sulle ragioni del cambio e sul rapporto costi-benefici di tale proposta».



L'assemblea accoglie invece «con favore l'ulteriore mezz'ora affidata all'informazione del Tg1 Mattina. Per la prima volta, dopo anni, conquistiamo uno spazio invece di cederlo, a dimostrazione del fatto che ci viene riconosciuta la competitività e la qualità del nostro lavoro». (Ansa)