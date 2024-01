La prima pagina di LatinaOggi del 25 gennaio 2024

Redattore di Latina Oggi insultato sui social da ex parlamentare. La solidarietà di Cdr e Stampa Romana

«Pubblicare una foto del genere mi fa schifo! GIORNALISTA TERRORISTA, vergogna»: questa la frase pubblicata dal politico a commento dello scatto relativo ad un fatto di cronaca. «Una vicenda che conferma il clima difficile in cui molti cronisti sono costretti ogni giorno», rilevano i rappresentanti sindacali.

«L'ex parlamentare della Lega Francesco Zicchieri ha postato sulla sua pagina social un grave insulto al redattore di Latina Oggi Alessandro Marangon: "Pubblicare una foto del genere mi fa schifo! GIORNALISTA TERRORISTA, vergogna", questa la frase pubblicata a commento della foto della pagina del quotidiano che riportava una notizia di cronaca avvenuta, ossia la reazione violenta di un uomo arrestato per reati gravi e che ha dato in escandescenze prima del rito direttissimo previsto in Tribunale, dove poi è stato prelevato dagli operatori del 118». È quanto riportano, in una nota congiunta, il Cdr di Latina Oggi e l'Associazione Stampa Romana.



«La foto – proseguono – è stata scattata in un luogo pubblico, all'esterno del Tribunale di Latina, ritrae un fatto di cronaca ed è stata una scelta redazionale quella di pubblicarla, così come il contenuto dell’articolo riporta un fatto di cronaca giudiziaria. La persona arrestata è molto in vista a Terracina, la stessa città di Zicchieri e del collega giornalista. A rendere ancora più grave l'episodio sono state le decine di commenti e insulti postati sotto la frase di Zicchieri. Una vicenda che, purtroppo, conferma il clima difficile in cui molti cronisti sono costretti ogni giorno ad operare nel Lazio e in provincia di Latina».



Ricordando che «l'Osservatorio del ministero dell'Interno sulle minacce all'informazione vede da tre anni il Lazio al primo posto», i rappresentanti sindacali esprimono, infine, «al collega Alessandro Marangon la solidarietà del Cdr di Latina Oggi, della sezione provinciale del sindacato dei giornalisti e di tutta l'Associazione Stampa Romana».