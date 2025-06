Foto: ImagoEconomica/Fnsi

09 Giu 2025

Referendum, niente quorum: l'affluenza si ferma al 30%

Al voto oltre 14 milioni di italiani: non basta. I 5 quesiti (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza) non passano. Landini (Cgil): «Le persone che hanno votato sono la base di partenza. La mobilitazione continua».

La tornata referendaria 2025 si chiude con un nulla di fatto: il voto di oltre 14 milioni di italiani non basta a raggiungere il quorum e i cinque quesiti (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza) non passano. L'affluenza si è fermata appena sopra il 30 per cento (30,58% la media nazionale), con punte al di sopra della metà più 1 solo in alcuni piccoli Comuni.



«Il nostro l'obiettivo era raggiungere il quorum, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Oggi non è una giornata di vittoria. Contemporaneamente gli ultimi dati ci dicono che sono oltre 14 milioni le persone che hanno votato nel nostro Paese cui si aggiungeranno gli italiani all'estero: un numero importante, un numero di partenza. Consideriamo tutto questo un elemento di investimento, un inizio di un lavoro che non può assolutamente terminare», ha commentato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.



«I problemi che abbiamo posto con i referendum rimangono sul tavolo - ha aggiunto - I disagi, i problemi che esistono in questo Paese sono profondissimi e noi pensiamo che ci sia proprio bisogno di continuare questa lotta, questa azione sindacale utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, sia a livello contrattuale che di mobilitazione».



In particolare, sfiorano il 90% di sì i quattro referendum sul lavoro (sullo stop al contratto a tutele crescenti, sui licenziamenti nelle piccole imprese, sui limiti ai contratti a termine e sulla sicurezza nei subappalti), mentre circa due votanti su tre si sono espressi in favore del dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza. (mf)