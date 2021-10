Al via l'Osservatorio su salute e sicurezza in redazione (Foto: @CASAGIT)

27 Ott 2021

Salute e sicurezza in redazione, istituito l'Osservatorio Casagit

Si occuperà di tutele nei luoghi di lavoro in ambito professionale giornalistico. Ne fanno parte Andrea Artizzu, consigliere di amministrazione, Giorgio Pacifici e Tiziana Sapienza, rappresentanti dei soci nell’assemblea nazionale della mutua.

È stato istituito da Casagit l’Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che si occupa di tutele in ambito professionale giornalistico. Ne fanno parte Andrea Artizzu, consigliere di amministrazione, Giorgio Pacifici e Tiziana Sapienza, rappresentanti dei soci nell’assemblea nazionale della mutua.



L’avvio dell’Osservatorio – si legge sul sito web di Casagit – rappresenta un primo passo verso la realizzazione, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico all’articolo 42, su base paritetica con la Fieg, di un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla “integrità” dei giornalisti, che, sempre secondo il Cnlg, avrà sede presso la Casagit e potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche di strutture medico-scientifiche esterne.



Già nella riunione di insediamento, è stato concordato di attivare un rapporto con l’Ordine professionale degli psicologi sul tema dello stress da lavoro correlato, in previsione di un questionario sui rischi legati, in particolare, alla professione giornalistica per individuare iniziative di sensibilizzazione.



L’Osservatorio affronterà inoltre in profondità tematiche di “medicina del lavoro” anche attraverso incontri con specialisti e con esperti dell’Inail.