Sergio Staino nel 2018 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

22 Ott 2023

Sergio Staino, il cordoglio dell'Assostampa Toscana per la morte dello storico vignettista dell'Unità

Re della satira, protagonista da oltre mezzo secolo con i suoi disegni, del giornale fondato da Antonio Gramsci è stato anche direttore. Aveva 83 anni. «Con la sua matita sempre dalla parte di chi lavora, di chi lotta, di chi è sfruttato», ricorda il presidente Sandro Bennucci.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana si stringono alla famiglia per la scomparsa, sabato 21 ottobre 2023, di Sergio Staino, il mitico "Bobo", re della satira, ex direttore de "L'unità", protagonista da oltre mezzo secolo con i suoi disegni.



«Sergio aveva 83 anni, era nato a Piancastagnaio, alle pendici dell'Amiata, e si era saputo imporre con il suo stile semplice ma straordinariamente incisivo. Pronto a impegnare anche le figure della famiglia, a farsi porre domande e a dare risposte, con la sua matita sempre dalla parte di chi lavora, di chi lotta, di chi è sfruttato - scrive Bennucci in una nota di cordoglio - Non a caso teneva molto al sindacato, ad essere uno degli iscritti all'Associazione Stampa Toscana. Dove veniva personalmente, accompagnato dalla moglie. Ci mancheranno il suo lavoro, le sue intuizioni, i suoi "graffi"».