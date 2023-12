Il giornalista Paolo Borrometi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

01 Dic 2023

Siracusa, Fnsi e Odg Lazio parti civili al fianco di Paolo Borrometi

Il sindacato dei giornalisti e l'Ordine regionale accolgono «con grande soddisfazione la decisione del Tribunale di Siracusa: è l'ennesima prova che nessun cronista è solo».

La Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Ordine dei Giornalisti del Lazio sono stati ammessi come parti civili nel processo che a Siracusa vede imputate quattro persone accusate di aver perpetrato una campagna diffamatoria per delegittimare Paolo Borrometi



«Ricordiamo che, secondo l'accusa, il gruppo era coordinato dall'ex parlamentare regionale siciliano Giuseppe Gennuso e vedeva la partecipazione di due iscritti all'Ordine dei Giornalisti», si legge in un comunicato diffuso da Fnsi e Odg Lazio venerdì 1 dicembre 2023.



Fnsi e Ordine del Lazio - entrambi assistiti dall'avvocato Giulio Vasaturo - accolgono «con grande soddisfazione la decisione del Tribunale di Siracusa: è l'ennesima prova che nessun cronista è solo. L'articolo 21 della Costituzione, il diritto dei cittadini ad essere informati, si difende anche così».