La sede del Sole 24 Ore a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 17 Ott 2025

Sole 24 Ore, giornalisti in sciopero. Fnsi: «Giusta protesta per la difesa della dignità della professione»

Sabato 18 ottobre 2025 niente quotidiano in edicola e sito web 'fermo' per «protestare contro il reiterato ricorso a figure esterne per realizzare l'intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni». La segretaria generale Alessandra Costante: «Piena solidarietà ai colleghi».

Giornalisti del Sole 24 Ore in sciopero, venerdì 17 ottobre 2025, «a difesa delle professionalità delle colleghe e dei colleghi». Lo annuncia l'assemblea dei redattori che anticipa: «Sabato 18 ottobre il quotidiano non sarà in edicola e il sito web non sarà aggiornato per protestare contro il reiterato ricorso a figure esterne per realizzare l'intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni».

In un contesto che vede la premier sottrarsi alle domande, «fino ad arrivare addirittura a vantarsene con i grandi del mondo durante il summit di Anchorage, registriamo che per la seconda volta in due anni la stessa collaboratrice esterna effettua per conto del Sole 24 Ore un'intervista istituzionale alla Meloni, a discapito delle professionalità interne della redazione. Episodi analoghi, in altri campi, si verificano anche con altri interlocutori. In questo modo si rischia una deriva nella quale gli intervistati si sceglieranno gli intervistatori», denunciano i giornalisti.

«Piena solidarietà ai colleghi del Sole 24 Ore per una protesta giusta per la difesa della dignità di questa professione, calpestata quotidianamente ovunque da scelte editoriali discutibili», rileva Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

@fnsisocial
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
