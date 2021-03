Iniziative | 31 Mar 2021 CONDIVIDI:

'#StaiZitta giornalista!', la Fnsi in Antimafia con le autrici: «L'odio contro le giornaliste vulnus della sfera pubblica»

In audizione dinanzi al Comitato sulle intimidazioni e minacce ai cronisti con Silvia Garambois e Paola Rizzi anche il segretario Lorusso e la presidente della Cpo, Mimma Caligaris. Collegato da remoto il presidente Giulietti. Denunciati nuovi attacchi verso le colleghe, a partire da quelli ad Asmae Dachan, su cui il coordinatore Verini ha annunciato un intervento parlamentare.

Da sinistra: Raffaele Lorusso, Mimma Caligaris, Paola Rizzi, Silvia Garambois, Giusi Bartolozzi

Un tema che coinvolge l'informazione e la politica: il linguaggio d'odio contro le giornaliste è un grave vulnus della sfera pubblica. Il Comitato della commissione Antimafia che si occupa di intimidazioni e minacce ai giornalisti, presieduto dall'onorevole Walter Verini, ha convocato oggi in audizione le autrici del libro "#StaiZitta giornalista!" Silvia Garambois e Paola Rizzi insieme con il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, e la presidente della Cpo, Mimma Caligaris. All'incontro era presente anche la sottosegretaria Assuntela Messina, già componente della commissione Antimafia. In collegamento da remoto il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



Le autrici hanno illustrato come l'associazione GiULiA giornaliste abbia lavorato sui temi del linguaggio d'odio, delle minacce, degli insulti sessisti, delle violente aggressioni verbali che sempre più condizionano e limitano il lavoro di molte colleghe.



Durante l'audizione sono stati anche denunciati i nuovi attacchi verso molte giornaliste, a partire da quelli ad Asmae Dachan, su cui il presidente del Comitato ha annunciato un intervento parlamentare.



Il volume "#StaiZitta giornalista!", edito da All Around per la Fondazione Murialdi, è stato distribuito ai componenti del Comitato.