Un momento delle celebrazioni del decennale del Sugc (Foto: da Facebook @sgcampania)

27 Feb 2024

Sugc, il 28 febbraio la giornata conclusiva delle celebrazioni per il decennale

A uno degli eventi in programma parteciperanno tra gli altri Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il presidente Vittorio di Trapani.

«Domani giornata conclusiva delle celebrazioni per il decennale del Sugc»: lo si legge in un comunicato stampa diffuso dal Sindacato unitario giornalisti Campania martedì 27 febbraio 2024. La nota prosegue elencando nel dettaglio il programma della giornata: «Alle ore 9,30 presso l'Archivio di Stato di Napoli si terrà il convegno nazionale dal titolo “Nuove frontiere del giornalismo: deontologia, IA e tutela della professione” (6 crediti formativi deontologici) a cui parteciperanno la segretaria generale e il presidente della Fnsi, Alessandra Costante e Vittorio Di Trapani, la presidente dell'Inpgi Marina Macelloni, il vicepresidente della Casagit Gianfranco Summo, la presidente del Fondo complementare Alessia Marani, oltre ai vertici del Sindacato unitario giornalisti della Campania. La ricercatrice dell'Università l'Orientale Maria Pia Di Buono terrà una relazione su giornalismo e intelligenza artificiale. A seguire il presidente del Sugc, Pietro Treccagnoli, dialogherà con lo scrittore Maurizio de Giovanni su “Scrittura giornalistica e narrativa”. Alle ore 15 sarà scoperta, nella prestigiosa sede dell'Emeroteca Tucci, una targa celebrativa. Per l'occasione è stata allestita una mostra sulla libertà di stampa».



La nota si chiude ripercorrendo le tappe dei primi due giorni di celebrazioni: «Le manifestazioni si sono aperte il 26 febbraio con l'intitolazione della sede del Sugc ad Armando Borriello, cofondatore e primo segretario del sindacato, alla quale hanno partecipato la moglie e i figli. Sono seguiti quattro incontri organizzati dalla Commissione pari opportunità e dai gruppi di specializzazione del Sugc (Arga, Unci, Ussi) che hanno visto la partecipazione di tanti giornalisti. Ieri è stata consegnata una targa per ricordare l'ex presidente dell'Unione cronisti da poco scomparso Renato Rocco. A ritirarla è stato il figlio Antonio».