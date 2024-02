La locandina dell’incontro del 28 febbraio 2024 (da cospe.org)

23 Feb 2024

Olga Karatch, la giornalista arrestata e torturata dal regime bielorusso sarà a Firenze il 28 febbraio

L'Associazione Stampa Toscana è stata invitata dal Cospe ad accogliere la collega che dal 2014 vive in esilio a Vilnius.

«L'Associazione Stampa Toscana è stata invitata dal Cospe ad accogliere, il 28 febbraio 2024, la giornalista bielorussa Olga Karatch, vincitrice del premio Langer 2023. Olga Karatch è la direttrice di Our House, che ha fondato nel dicembre 2002 come giornale autoprodotto a Vitebsk. Licenziata per attivismo politico, Olga è stata arrestata nel 2011 e torturata dal regime di Lukashenko». Lo rende noto l’Ast in un comunicato diffuso anche sul suo sito web venerdì 23 febbraio 2024.



«Dal 2014 – prosegue la nota - Olga Karatch vive in esilio a Vilnius, dove Our House in Lituania è registrata come organizzazione con il nome di Centro internazionale per le iniziative civiche. L’organizzazione, classificata terroristica dal regime Lukashenko, coordina ora più di 23 gruppi di volontari in circa 20 città bielorusse e in esilio. L’obiettivo è cambiare la società bielorussa attraverso l’azione non violenta e rafforzare l’influenza dei cittadini sui processi decisionali statali e istituzionali».



Il comunicato si chiude specificando il programma dettagliato dell’evento: «Il Cospe accoglierà Olga Karatch presso la sua sede di via Slataper, a Firenze, mercoledì 28 febbraio alle 16. Più tardi, alle 18, la presidente Cospe, Anna Meli, accompagnerà la collega bielorussa all'incontro con le associazioni giovanili al Conventino a Firenze».