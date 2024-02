Studenti all'entrata di una scuola (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Feb 2024

Modena, Aser e Asm in piazza «al fianco dello studente sospeso dopo l'intervista a un quotidiano»

Sindacato regionale e provinciale, che avevano già espresso solidarietà al ragazzo, ribadiscono «con forza come la libertà di espressione sia vitale per la democrazia, in quanto promuove il dibattito pubblico, la diversità di opinioni e la partecipazione civica».

«Sulla libertà di espressione e sulla libertà di stampa, sancite dalla Costituzione, non si può transigere». Sabato 24 febbraio 2024, alle 15.30, Assostampa Emilia-Romagna e Assostampa Modena saranno alla manifestazione al fianco del rappresentante degli studenti sospeso da scuola per dodici giorni dopo aver rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Modena.



«Il sindacato dei giornalisti – spiegano Aser e Asm in una nota congiunta – parteciperà alla protesta con docenti, collaboratori scolatici, tecnici, amministrativi, ma anche rappresentanti di studenti e genitori. Il presidio, nell'area antistante il 'Barozzi', è stato organizzato per contestare la decisione dei vertici dell'istituto di sospendere lo studente perché nell'intervista 'si era permesso' di criticare alcuni aspetti della gestione della scuola».



Asm e Aser, che avevano già espresso solidarietà allo studente, ribadiscono «con forza come la libertà di espressione sia vitale per la democrazia, in quanto promuove il dibattito pubblico, la diversità di opinioni e la partecipazione civica, fondamentali per la salvaguardia dei diritti individuali e la costruzione di una società libera e informata».



Asm e Aser ricordando, infine, che «le scuole hanno anche il ruolo di trasmettere i valori della Costituzione», sottolineano che «il provvedimento deve essere assolutamente ritirato».