Il logo della Tgr Sicilia

26 Feb 2024

Catania, la sede Rai presa di mira dai teppisti: la solidarietà di Assostampa

I giornalisti sono stati offesi con delle scritte ingiuriose sulle pareti esterne.

«Assostampa esprime solidarietà ai colleghi della Rai di Catania, offesi con scritte ingiuriose apparse sulle pareti esterne della sede di via Passo Gravina». Lo si legge in un comunicato stampa pubblicato lunedì 26 febbraio 2024 sul sito web dell’Associazione siciliana della Stampa, sezione di Catania.



La nota continua con delle considerazioni: «Un gesto, e non sarebbe neppure il primo, ad opera di teppisti che condanniamo fermamente. Ci sono tanti modi, in una società democratica, per manifestare il dissenso e le proprie opinioni, ma sicuramente non con le offese e la violenza. Per questo siamo vicini ai giornalisti e a tutti i dipendenti della tv del servizio pubblico e ci auguriamo che i protagonisti di questo grave episodio possano essere presto identificati».