Toscana, accordo fra Assostampa e Regione sui test sierologici per i giornalisti

D'intesa con la Consulta sindacale, il presidente dell'Ast Sandro Bennucci invita Cdr e fiduciari a inviare rapidamente gli elenchi dei colleghi impegnati in prima linea nella cronaca dell'emergenza. Freelance e collaboratori autonomi possono inviare la richiesta alla segreteria del sindacato regionale.

Il presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci

L'Associazione Stampa Toscana ha raggiunto un'intesa con la Regione Toscana per quanto riguarda la tutela sanitaria dei giornalisti impegnati in prima linea nella cronaca quotidiana dell'emergenza coronavirus. «Questo – annuncia l'Assostampa – sulla base della convinzione, assieme alla Federazione nazionale della Stampa italiana, che tale tutela, oltre a fornire un presidio di sicurezza per i colleghi interessati, sia fondamentale per garantire continuità all'informazione, mai come ora servizio pubblico essenziale, riconosciuto anche dal governo, e antidoto decisivo contro fake news e strumentali allarmismi».



D'intesa con la Consulta sindacale, il presidente Sandro Bennucci invita quindi Cdr e fiduciari di redazione a inviare all'Ast rapidamente (entro i primi giorni della prossima settimana) gli elenchi dei colleghi impegnati in prima linea, cioè nei servizi di cronaca o di inviato, oppure che vanno in redazione. «È necessario indicare – precisa – nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Sono coinvolti, naturalmente, fotoreporter, telecineoperatori, freelance e collaboratori che certifichino lo stato di effettiva esposizione a rischio infezione. Per cui, anche d'intesa con la commissione lavoro autonomo, quei colleghi che sono privi di struttura sindacale possono inviare la richiesta alla segreteria Ast».



Sarà esclusivamente la Regione a decidere modalità, procedure e tempi di effettuazione dei test, in ogni provincia della Toscana, sulla base delle liste di nominativi trasmessi con l'assenso esplicito del collega considerato. «Ribadisco e sottolineo – conclude Bennucci – che questa opportunità non deve e non dovrà trasformarsi in un diritto generalizzato di categoria, bensì va considerata e apprezzata soltanto come un giusto screening su chi potrebbe essere effettivamente contagiato e a sua volta contagiante, nell'ambito e nello spirito del piano di emergenza di sanità pubblica presentato dalla Regione Toscana».