Il palazzo della Camera di Commercio di Palermo (Foto: @Assostampa)

09 Mag 2022

Uffici stampa, a Catania il 26 maggio e a Palermo il 27 due seminari su legge 150 e giornalista pubblico

Agli incontri, validi ai fini della formazione professionale continua, partecipano, fra gli altri, Alessandra Costante, vicesegretaria Fnsi con delega agli uffici stampa, Tommaso Daquanno, direttore della Fnsi e il segretario dell'Assostampa Sicilia, Roberto Ginex. Ai partecipanti 6 crediti deontologici.

La riforma della legge 150/2000 e la nuova figura del giornalista pubblico nei contratti collettivi della PA saranno i temi sui quali si incentreranno due incontri, entrambi validi ai fini della formazione continua dei giornalisti, che vedranno la presenza di Alessandra Costante, vicesegretaria Fnsi, responsabile del dipartimento Uffici stampa, e Tommaso Daquanno, direttore della Fnsi.



Il primo si svolgerà il 26 maggio dalle 9.30 a Catania, nell'Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, evento patrocinato dalla presidenza del Consiglio comunale etneo. Il secondo alla Camera di Commercio di Palermo, il 27 maggio dalle 9.30, patrocinato dallo stesso ente camerale, che ha messo a disposizione la Sala Terrasi e il supporto tecnico.



Iscrizioni su piattaforma formazionegiornalisti.it, sezione "Enti terzi", con 6 crediti formativi deontologici.



Ciascun corso sarà suddiviso in due moduli: "I doveri del giornalista della P.A. e la legge 150/2000 nella Pubblica Amministrazione: limiti, applicazione pratica e necessità di una riforma" e "Il profilo del giornalista pubblico nei CCNL della PA, stato dell'arte sulla trattativa nazionale Aran, e la sua applicazione in Sicilia".



A Catania, assieme a Costante e Daquanno interverranno Roberto Ginex, segretario regionale Assostampa Sicilia e Daniele Lo Porto, componente direttivo Gus Sicilia. A Palermo introdurrà i lavori il segretario di Assostampa Sicilia, Roberto Ginex e interverranno Angelantonio Palillo, componente direttivo nazionale Gruppo Uffici Stampa e Marina Mancini, segretario nazionale Gus e vicepresidente Gus Sicilia. Modererà i lavori Vito Orlando, presidente regionale del Gruppo Uffici Stampa Sicilia.



Nel corso dei lavori sarà presentato il dossier sugli uffici stampa della sanità in Sicilia, curato dal Gus e coordinato dal presidente Vito Orlando. (Da: assostampasicilia.it)