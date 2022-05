La locandina dell'iniziativa (particolare)

06 Mag 2022

Dieci anni del Premio Morrione, il 16 maggio presentazione della ricerca a Torino

Appuntamento dalle 10 alle 13 al Circolo della Stampa di Torino. Previsti crediti formativi per i giornalisti che parteciperanno in presenza e si saranno iscritti tramite la piattaforma dell'Ordine entro il 14 maggio.

Lunedì 16 maggio 2022, dalle 10 alle 13, al Circolo della Stampa di Torino, palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27, si terrà l’incontro formativo “ll Premio Roberto Morrione: dieci anni di (buon) giornalismo investigativo. Un consuntivo in prospettiva”, con la presentazione della ricerca “Dieci anni del Premio Roberto Morrione. Le inchieste, i temi, i protagonisti”.



Partendo dai risultati dell’analisi condotta dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione Carta di Roma, si individueranno pratiche, soluzioni collettive e modalità per “sopravvivere” facendo il giornalista investigativo e realizzando inchieste di qualità, come le 37 nate nell’ambito del concorso.



Intervengono: Paola Barretta, coordinatrice associazione Carta di Roma; Marinella Belluati, docente di Analisi dei media presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino; Giuseppe Milazzo, ricercatore Osservatorio di Pavia; Stefano Tallia, presidente Ordine dei giornalisti del Piemonte; Alessandra Tarquini, ufficio comunicazione del Premio Roberto Morrione; Paola Sabbione della Fondazione Compagnia di San Paolo.



Conduce Stefano Lamorgese, vice presidente associazione Amici di Roberto Morrione e giornalista di Report Rai3.



Sono previsti crediti formativi per i giornalisti che parteciperanno in presenza e si saranno iscritti tramite la piattaforma dell’Ordine dei giornalisti entro il 14 maggio 2022. Diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Premio Morrione.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web robertomorrione.it.