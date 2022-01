Gianfranco Coppola (Ussi) e Carlo Bartoli (Cnog)

20 Gen 2022

Uffici stampa, Ussi e Ordine: «Siano affidati a chi ha il titolo professionale»

Incontro fra i presidenti del Gruppo di specializzazione, Gianfranco Coppola e del Cnog, Carlo Bartoli. Fra i temi affrontati: accesso alle fonti, modalità di racconto dello sport tra clima pandemico e situazioni ancorate ai diritti commerciali, cura della deontologia nel reciproco rispetto delle parti.

«Accesso alle fonti, modalità di racconto dello sport tra gestione legata al clima pandemico e situazioni ancorate ai diritti commerciali, cura massima della deontologia ma nel reciproco rispetto delle parti. Questo in sintesi il risultato dell'incontro presso la sede di via Sommacampagna a Roma tra il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il presidente dell'Ussi, Gianfranco Coppola». Lo riferisce una nota dell'Unione stampa sportiva.



«Competenza e disciplina punti focali oggi nel rapporto tra società e operatori dell'informazione – si legge ancora – come auspicato dal gruppo di specializzazione della Fnsi. Non è un avviso ai naviganti, ma un requisito basico che la gestione degli uffici stampa delle Federazioni e delle società nel mondo dello sport, così come in altri settori, non può prescindere dall'affidamento delle specifiche mansioni ad un iscritto all'Ordine dei giornalisti hanno convenuto Bartoli e Coppola anche pensando alle accresciute difficoltà della professione nel segmento sportivo con aspetti commerciali che investono anche comunicazione e informazione».



Dunque «rigore nell'esercizio dì un compito delicato – prosegue l'Ussi – e che si interfaccia ad una platea sempre più larga coi nuovi strumenti di informazione e diffusione. Deontologia che investe anche il racconto dello sport ed in proposito è stato ricordato come esiste da anni un codice deontologico del giornalismo sportivo che comprende il comportamento nei luoghi dì lavoro, talk show fino ai profili social».



La consegna del gagliardetto di Ussi 75 per celebrare il compleanno dell'Unione Stampa Sportiva Italiana «ha suggellato l'incontro che conferma sinergie fondamentali e vantaggiose per una informazione corretta e professionale e soprattutto regolamentata», conclude il gruppo di specializzazione del sindacato.