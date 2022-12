Il presidente Fnsi Giulietti con il governatore Zaia e la segretaria Sgv, Monica Andolfatto (Foto: @VenetoStampa)

23 Dic 2022

Veneto, la proposta di Giulietti al governatore Zaia: «Un corso di formazione contro le fake news»

L'idea presidente Fnsi: «Ogni anno un seminario di approfondimento che coinvolga tutti quelli che si prendono cura degli altri, aggiornandosi sulla parola e le distinzioni, che devono essere utilizzate per conoscere e non per sopprimere».

«Un seminario di formazione contro le fake news che coinvolga giornalisti, medici e responsabili della Sanità». Così Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana ha lanciato la proposta al governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la tradizionale conferenza di fine anno a Palazzo Balbi, sede della Regione.



«Il progetto che vorrei partisse dal Veneto – ha spiegato Giulietti – è di fare ogni anno un corso di approfondimento che coinvolga tutti quelli che si prendono cura degli altri, aggiornandosi sulla parola e le distinzioni, che devono essere utilizzate per conoscere e non per sopprimere. Potrebbe essere il primo laboratorio permanente contro la divulgazione di informazioni false». (Ansa)