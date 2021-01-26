Un momento del XXI Congresso Ucsi Un momento del XXI Congresso Ucsi Un momento del XXI Congresso Ucsi

25 Gen 2026

XXI Congresso Ucsi, Vincenzo Varagona rieletto presidente

Al termine della tre giorni di lavori, dal 24 al 25 gennaio 2026, a Torino, rinnovati anche gli Organi elettivi per il quadriennio 2026-2030. Varagona: «L'Ucsi continui a guidare quella rivoluzione professionale che mette al centro l'umano».

«Un'Ucsi protagonista nel giornalismo e nella comunicazione, capace di dialogare con le istituzioni professionali e, allo stesso tempo, di continuare ad ascoltare la base regionale. Un'associazione chiamata a guidare una rivoluzione professionale che rimetta al centro la persona». È la sfida che affronterà Vincenzo Varagona nel suo secondo mandato da presidente Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) rieletto dal XXI Congresso nazionale tenutosi dal 23 al 25 gennaio 2026 al Sermig di Torino.



Accanto a lui i tre vicepresidenti dell'associazione Domenico Interdonato, Antonello Riccelli, Maria Luisa Sgobba. Della Giunta fanno parte anche Paola Springhetti (segretaria), Alessandro Zorco (amministratore), Giuseppe Delle Cave, Paolo Lambruschi, Alberto Lazzarini, Luisa Pozzar.



«Il Congresso nazionale - si legge in una nota - ha riconosciuto a Vincenzo Varagona, 65 anni, già vicecaporedattore del Tgr Marche, l'impegno nel rafforzare il legame con i territori, attraverso l'ascolto dei bisogni delle singole associazioni locali, la promozione di gruppi di lavoro e la costruzione di ponti con realtà esterne all'Ucsi, anche grazie alle opportunità offerte dal Terzo settore. Giorni intensi, durante i quali i delegati congressuali provenienti dalle diverse Ucsi regionali, hanno anche approvato alcune rilevanti modifiche statutarie, aggiornando lo Statuto dell'associazione (l'ultimo approvato a Caserta 14 anni fa)».



In occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, sabato 24 gennaio, è stato anche conferito a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, il premio 'Emilio Rossi', primo direttore del Tg1, vittima di un grave attentato delle Brigate Rosse e già presidente nazionale dell'Ucsi. Il riconoscimento è stato consegnato da Vincenzo Varagona e da Giuseppina Paterniti, già giornalista Rai.



Eletto dal Congresso anche il nuovo Consiglio nazionale che per i prossimi 5 anni guiderà l'associazione. Ne fanno parte Claudio Baccarin (Veneto), Giustino Basso (Trentino - Alto Adige), Elisa Battista (Piemonte), Sara Bessi (Toscana), Rita D'Addona (Molise), Danijel Devetak (Friuli-Venezia Giulia), Francesca Di Palma (Liguria), Giuseppe Longo (Basilicata), Elena Lovascio (Liguria), Andrea Pala (Sardegna), Mariangela Parisi (Campania), Francesco Pira (Sicilia), Laura Simoncini (Sicilia), Angela Trentini (Abruzzo), Daniela Verlicchi (Emilia-Romagna).



A presidiare il Consiglio dei Garanti saranno invece Giovanni Bucchi (Emilia-Romagna), Antonio Foti (Sicilia), Giulia Pigliucci (Lazio). Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Salvatore Catapano (Puglia), Giovanni Corso (Sicilia), Flaminia Vittoria Marinaro (Lazio), Piero Chinellato (Marche), Eugenio Montesano (Basilicata). (mf)