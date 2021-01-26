CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento del XXI Congresso Ucsi
Un momento del XXI Congresso Ucsi
Un momento del XXI Congresso Ucsi
Ucsi 25 Gen 2026

XXI Congresso Ucsi, Vincenzo Varagona rieletto presidente

Al termine della tre giorni di lavori, dal 24 al 25 gennaio 2026, a Torino, rinnovati anche gli Organi elettivi per il quadriennio 2026-2030. Varagona: «L'Ucsi continui a guidare quella rivoluzione professionale che mette al centro l'umano».

«Un'Ucsi protagonista nel giornalismo e nella comunicazione, capace di dialogare con le istituzioni professionali e, allo stesso tempo, di continuare ad ascoltare la base regionale. Un'associazione chiamata a guidare una rivoluzione professionale che rimetta al centro la persona». È la sfida che affronterà Vincenzo Varagona nel suo secondo mandato da presidente Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) rieletto dal XXI Congresso nazionale tenutosi dal 23 al 25 gennaio 2026 al Sermig di Torino.

Accanto a lui i tre vicepresidenti dell'associazione Domenico Interdonato, Antonello Riccelli, Maria Luisa Sgobba. Della Giunta fanno parte anche Paola Springhetti (segretaria), Alessandro Zorco (amministratore), Giuseppe Delle Cave, Paolo Lambruschi, Alberto Lazzarini, Luisa Pozzar.

«Il Congresso nazionale - si legge in una nota - ha riconosciuto a Vincenzo Varagona, 65 anni, già vicecaporedattore del Tgr Marche, l'impegno nel rafforzare il legame con i territori, attraverso l'ascolto dei bisogni delle singole associazioni locali, la promozione di gruppi di lavoro e la costruzione di ponti con realtà esterne all'Ucsi, anche grazie alle opportunità offerte dal Terzo settore. Giorni intensi, durante i quali i delegati congressuali provenienti dalle diverse Ucsi regionali, hanno anche approvato alcune rilevanti modifiche statutarie, aggiornando lo Statuto dell'associazione (l'ultimo approvato a Caserta 14 anni fa)».

In occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, sabato 24 gennaio, è stato anche conferito a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, il premio 'Emilio Rossi', primo direttore del Tg1, vittima di un grave attentato delle Brigate Rosse e già presidente nazionale dell'Ucsi. Il riconoscimento è stato consegnato da Vincenzo Varagona e da Giuseppina Paterniti, già giornalista Rai.

Eletto dal Congresso anche il nuovo Consiglio nazionale che per i prossimi 5 anni guiderà l'associazione. Ne fanno parte Claudio Baccarin (Veneto), Giustino Basso (Trentino - Alto Adige), Elisa Battista (Piemonte), Sara Bessi (Toscana), Rita D'Addona (Molise), Danijel Devetak (Friuli-Venezia Giulia), Francesca Di Palma (Liguria), Giuseppe Longo (Basilicata), Elena Lovascio (Liguria), Andrea Pala (Sardegna), Mariangela Parisi (Campania), Francesco Pira (Sicilia), Laura Simoncini (Sicilia), Angela Trentini (Abruzzo), Daniela Verlicchi (Emilia-Romagna).

A presidiare il Consiglio dei Garanti saranno invece Giovanni Bucchi (Emilia-Romagna), Antonio Foti (Sicilia), Giulia Pigliucci (Lazio). Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Salvatore Catapano (Puglia), Giovanni Corso (Sicilia), Flaminia Vittoria Marinaro (Lazio), Piero Chinellato (Marche), Eugenio Montesano (Basilicata). (mf)

@fnsisocial
Ucsi
04 Dic 2025
Ucsi Lombardia, Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente
Ucsi
25 Ott 2022
Ucsi, torna la rivista 'Desk'. Nel numero speciale 40 proposte per il futuro dell'informazione
Ucsi
07 Ott 2021
Ucsi, il presidente Varagona ricevuto dal cardinal Bassetti
Ucsi
26 Gen 2021
Comunicazioni sociali, Di Schino (Ucsi): «Dal papa un invito a ritrovare l'essenza del giornalismo»
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi22 Ago 2025
Premio 'Pippo La Pira' per tesi di laurea, al via la seconda edizione
Formazione23 Mag 2025
Lumsa, il 27 maggio corso di formazione sul messaggio di Papa Francesco a giornalisti e comunicatori
Iniziative27 Gen 2025
Giubileo della Comunicazione, all'evento 10 mila giornalisti da tutto il mondo
Formazione13 Gen 2025
'Il giornalismo a servizio della democrazia', evento a Roma il 25 gennaio
Appuntamenti05 Dic 2024
'Le mani nel cuore': l'11 dicembre a Roma la presentazione del libro di Vincenzo Varagona
Premi e Concorsi06 Set 2024
Premio Pippo La Pira, iscrizioni aperte fino al 31 dicembre
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits