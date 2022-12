29° Congresso Fnsi, eletta la delegazione dell'Assostampa Sicilia

20 Dic 2022

Composta da 9 giornalisti professionali e 5 collaboratori, a Riccione, dal 14 al 16 febbraio 2023, sarà guidata dal segretario regionale Giuseppe Rizzuto, in qualità di componente di diritto.

Attraverso le elezioni, svolte per la prima volta con modalità esclusivamente telematica il 18 e 19 dicembre 2022, è stata costituita la delegazione dell'Associazione Siciliana della Stampa che parteciperà al 29° Congresso della Fnsi in programma dal 14 al 16 febbraio 2023 a Riccione.



Ne fanno parte, tra i colleghi professionali, Claudia Brunetto, Roberto Ginex, Giancarlo Macaluso, Sergio Magazzù, Concetto Mannisi, Fabio Nuccio, Gaetano Rizzo, Angela Katia Scapellato, Tiziana Tavella. Tra i collaboratori, Monica Adorno, Giovanni Isolino, Marina M. Rosaria Mancini, Giulio Perotti, Leandro Salvia.



Guiderà la delegazione di Assostampa Sicilia come componente di diritto il segretario regionale Giuseppe Rizzuto.



Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay.