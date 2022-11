Eletti i delegati dell'Assostampa Umbra al 29° Congresso Fnsi

28 Nov 2022

29° Congresso Fnsi, i delegati dell'Associazione Stampa Umbra

Sono Giacomo Alessandro Buscemi, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Riccardo Milletti e Claudio Sebastiani, per i professionali; Stefano Cocchieri e Luana Pioppi per i collaboratori.

Sono stati eletti, domenica 27 novembre 2022, i delegati che rappresenteranno giornaliste e giornalisti iscritti all'Associazione Stampa Umbra al 29° Congresso nazionale della Stampa italiana in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.



Sono: Giacomo Alessandro Buscemi, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Riccardo Milletti e Claudio Sebastiani, per i professionali; Stefano Cocchieri e Luana Pioppi per i collaboratori.



«L'Umbria si presenta ad uno degli appuntamenti più importanti del sindacato dei giornalisti con una delegazione capace di rappresentare le diverse esigenze della professione», si legge in una nota dell'Assostampa, il cui Consiglio direttivo «ringrazia tutti i colleghi che hanno voluto in questo modo dare il proprio contributo alla vita associativa».