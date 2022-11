29° Congresso Fnsi, eletti i delegati di Basilicata e Abruzzo

08 Nov 2022

Cinque giornalisti professionali e due collaboratori per ciascuna Associazione di Stampa compongono le delegazioni dei colleghi lucani e abruzzesi che parteciperanno alle assise convocate a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.

Gli iscritti all'Associazione della Stampa di Basilicata e al Sindacato giornalisti Abruzzesi hanno eletto lunedì 7 novembre 2022 le delegazioni che li rappresenteranno al 29° Congresso della Federazione nazionale Stampa italiana, in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.



Cinque i delegati professionali e due i collaboratori eletti dai colleghi dell'Assostampa lucana, tutti per la lista "ControCorrente Basilicata – Giornaliste e Giornalisti per la Costituzione". Sono: Angelo Oliveto (60 voti), Manuela Antonella Mele (46), Mario Restaino (22), Giovanna Laguardia (20) e Caterina Venece (19) per i professionali; Antonio Mutasci (10 voti) e Anna Giammetta (8) per i collaboratori.



Alle votazioni, che si sono tenute nei seggi di Potenza e Matera, per i professionali hanno partecipato 66 colleghi (55% degli aventi diritto), per i collaboratori 20 colleghi (22%).



Cinque delegati professionali e due collaboratori anche per la delegazione abruzzese. Per la lista di #ControCorrente sono stati eletti per i professionali: Patrizia Pennella, Paolo Renzetti, Anna Di Giorgio, Alfredo Primante e Giovanni Tontodonati; per i collaboratori: Giampiero Lattanzio e Tiziano Coccia.



In questo caso l'affluenza alle urne è stata del 72,22% per i professionali (su 180 aventi diritto hanno votato in 130), mentre per i collaboratori la percentuale è stata del 40,58% (su 69 aventi diritto hanno votato in 28).



Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay