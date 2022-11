29° Congresso Fnsi, eletti i delegati dell'Associazione stampa Emilia Romagna

15 Nov 2022

29° Congresso Fnsi, eletti i delegati dell'Associazione stampa Emilia Romagna

Saranno 14 i giornalisti professionali e 4 i collaboratori che rappresenteranno i colleghi della regione ai lavori in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Al voto hanno partecipato 287 iscritti; quattro anni fa i votanti totali erano stati 264.

Si sono svolte le operazioni di scrutinio per l'elezione dei delegati dell'Associazione stampa Emilia-Romagna che parteciperanno al Congresso della Federazione nazionale della Stampa Italiana di Riccione, dal 14 al 16 febbraio 2023.



Per i giornalisti professionali sono stati eletti: Antonio Matteo Naccari (230 voti), Paolo Maria Amadasi (117), Marina Amaduzzi (111), Silvia Minelli (86), Paolo Bonacini (82), Barbara Musiani (82), Marco Girella (78), Mattia Martini (72), Mara Pedrabissi (69) Federico Frighi (64), Sirio Tesori (61), Elisa Malacalza (57), Stefano Gruppuso (46) e Marco Calvi (36). Primo dei non eletti Vittorio Pastanella (7 voti). I 14 delegati erano tutti stati candidati nella lista "Controcorrente per l'Emilia Romagna".



Per i collaboratori sono stati eletti: Mattia Motta (22 voti), Addolorata (Dora) Carapellese (18), Angela Carusone (17), Fausto Cuoghi (11). Primo dei non eletti Antonio Manente (4 voti). I 4 delegati erano tutti stati candidati nella lista "Controcorrente per l'Emilia Romagna".



Le votazioni hanno avuto luogo solo in presenza nei seggi allestiti dall'Associazione.



Per i professionali hanno votato 258 iscritti su 781 aventi diritto (pari al 33,03%). Quattro anni fa i votanti erano stati 246 (30,44%). Per i collaboratori hanno votato 29 iscritti su 154 aventi diritto (pari al 18,83%). Quattro anni fa i votanti erano stati 18 (10,16%).