19 Dic 2022

29° Congresso Fnsi, eletti i delegati dell'Associazione Stampa Romana

Saranno 42 i rappresentanti del Lazio al 29° Congresso nazionale della Stampa italiana in programma dal 14 al 16 febbraio 2023 a Riccione: 38 professionali e 4 collaboratori.

Lunedì 19 dicembre 2022 sono stati eletti i delegati e le delegate, 38 professionali e 4 collaboratori, che rappresenteranno l'Associazione Stampa Romana al 29° Congresso nazionale della Stampa italiana in programma dal 14 al 16 febbraio 2023 a Riccione.



Per i giornalisti professionali hanno partecipato alle elezioni 1252 iscritti (1234 i voti validi, 18 le schede bianche). La ripartizione dei 38 seggi è la seguente: alla lista "Informazione@Futuro" (voti validi di lista 617) 19 seggi; alla lista "Controcorrente" (voti validi di lista 482) 15 seggi; alla lista "Pluralismo e Libertà" (voti validi di lista 135) 4 seggi.



Questi i 38 delegati professionali eletti:



Pappagallo Lazzaro (486 preferenze), Ferrante Stefano (376), Trombin Paolo (236), Livolsi Rossana (202), Caresta Anna Maria (197), Fantauzzi Cristiano (197), Cambria Paola (192), Ansaldo Marco (191), Sbardella Marina (187), Stella Tiziana (187), Ammirati Raffaella (182), D'Emilia Pio (176), Palumbo Vannina detta Vanna (166), Lamberti Maria Teresa (155), Mantovani Alessandro (152), Ales Gianluca (150), Del Giaccio Giovanni (150), Finos Arianna (150), Spadaccino Maria Rosaria (146), per la lista "Informazione@Futuro".



Di Trapani Vittorio (281 preferenze), Goracci Lucia (254), Caponnetto Angela (248), Zanchini Di Castiglionchio Giorgio (241), Macheda Daniele (235), Borrometi Paolo (226), Mancuso Alessandra (224), Garambois Silvia (221), Purgatori Andrea (221), Badaloni Pietro detto Piero (209), Sotis Ilaria Maria (196), Secci Efisio Roberto (194), Di Schino Maurizio (186), Cataldi Valerio (170), Marincola Di San Floro Elisa (165), per la lista "ControCorrente".



Reda Omar (85 preferenze), Li Donni Barbara (84), Tripaldi Paolo (83) e Ranalli Antonio (78), per la lista "Pluralismo e Libertà".



Per i giornalisti collaboratori hanno partecipato al voto 158 iscritti (158 voti validi). Questa la ripartizione dei 4 seggi: alla lista "ControCorrente-Giornalisti 2.0-Gruppo Gino Falleri" (voti validi di lista 55) 1 seggio; alla lista "Informazione@Futuro" (voti validi di lista 37) 1 seggio; alla lista "Giornalisti Collaboratori Unitari per Fnsi" (voti validi di lista 66) 2 seggi.



Questi i 4 delegati collaboratori eletti:



Lozzi Maurizio (50 voti) per "ControCorrente-Giornalisti 2.0-Gruppo Gino Falleri"; Novelli Daniela (27) per "Informazione@Futuro"; Polidoro Tommaso (60) e Scarsi Paola (44) per "Giornalisti Collaboratori Unitari per Fnsi".



Foto di Orna Wachman da Pixabay.