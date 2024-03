A Palermo l’ultimo saluto a Fausto Galati (Foto: assostampasicilia.it)

26 Mar 2024

A Palermo l'ultimo saluto a Fausto Galati

Il giornalista era stato a lungo redattore dell'Agenzia Italia e corrispondente del Giorno di Milano. Per il suo impegno negli organismi di categoria era stato nominato presidente onorario del Gruppo pensionati.

Si è svolto nella mattinata di martedì 26 marzo 2024 nella chiesa Don Orione in via Ammiraglio Rizzo a Palermo il funerale di Fausto Galati. Il giornalista aveva 85 anni, era stato a lungo redattore dell'Agenzia Italia e corrispondente del Giorno di Milano. Era stato molto impegnato negli organismi della categoria, all'Inpgi, all'Ordine e per l'Assostampa siciliana. Per questo suo impegno, Galati era stato nominato presidente onorario del Gruppo pensionati.



Alle esequie in prima fila c'erano la moglie e i cinque figli Susanna, Giuseppe, Dario, Giulia, Silvia. Hanno partecipato anche i vertici dell'Ordine dei giornalisti e dell'Assostampa, presenti Roberto Gueli, Giuseppe Rizzuto e Claudia Mirto, presidente del Gruppo pensionati siciliani. Al termine della cerimonia proprio Claudia Mirto ha letto un ricordo in cui ha tratteggiato le qualità di Galati, che si è concluso con un lungo e caldo applauso.