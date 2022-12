Ezio Cerasi, segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

30 Nov 2022

Abruzzo, colpi di arma ad aria compressa contro auto di Onda Tv. Sga: «Episodio gravissimo»

L'Assostampa esprime solidarietà ai colleghi e condanna «con fermezza» quanto accaduto a Sulmona. «Le intimidazioni nei confronti dei giornalisti sono intimidazioni verso la libertà di stampa e verso il diritto dei cittadini ad essere informati», rileva il sindacato regionale.

Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi «esprime solidarietà ai colleghi e all'editore di Onda Tv e condanna con fermezza quanto accaduto a Sulmona». Lo afferma, in una nota, l'Assostampa regionale.



«Il gravissimo episodio che si è verificato martedì 29 novembre 2022, quando l'auto di servizio dell'emittente è stata raggiunta da tre colpi di arma ad aria compressa, deve destare la preoccupazione di tutta la società civile, in quanto pone ancora una volta sotto i riflettori il clima in cui molti giornalisti, nel nostro Paese, sono costretti a lavorare», rileva il sindacato.



«Le intimidazioni nei confronti dei colleghi – conclude Sga – sono intimidazioni verso la libertà di stampa e, di conseguenza, verso il diritto dei cittadini ad essere informati».