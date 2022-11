Giornalisti dell'Assostampa ligure in piazza (Foto: archivio)

26 Nov 2022

Genova, volantino con minacce ai giornalisti firmato da 'La Sud'. La condanna di Assostampa e Odg

«Sappiano gli autori che i colleghi non si fanno intimorire», rispondono sindacato, Ordine, Gruppo Cronisti e Ussi della Liguria, che chiedono «sia garantito il diritto di cronaca nella piena sicurezza e auspicano un clima di civile rispetto».

L'Ordine dei giornalisti della Liguria, l'Associazione ligure dei Giornalisti, il Gruppo Cronisti della Liguria e l'Ussi Liguria esprimono «condanna e preoccupazione» per il volantino a firma 'La Sud' che invita i tifosi sampdoriani a partecipare alla manifestazione in programma sabato 26 novembre 2022 a Genova.



Nel volantino «intimidazioni e minacce nei confronti dei cronisti», ma «sappiano gli autori – ribattono i rappresentanti regionali della categoria – che i giornalisti non si fanno intimorire e continueranno con professionalità a svolgere il loro mestiere di cronisti nell'interesse dei lettori».



Ordine dei giornalisti della Liguria, Associazione ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti della Liguria e Ussi Liguria chiedono che «sia garantito il diritto di cronaca nella piena sicurezza e auspicano un clima di civile rispetto, lo stesso rispetto che nutrono verso il diritto dei cittadini di tenere manifestazioni».