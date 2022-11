Ezio Cerasi, segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

22 Nov 2022

Sindacato Giornalisti Abruzzesi, Ezio Cerasi confermato segretario

Ezio Cerasi è stato confermato segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi. Il nuovo vicesegretario professionale è Antonio Buccilli. Conferme anche per il vicesegretario collaboratore, Daniele Astolfi, e per il tesoriere Paolo Mastri. Questi gli esiti della riunione di insediamento del Consiglio direttivo del sindacato regionale che, dopo le elezioni del 6 e 7 novembre 2022, ha provveduto, come da statuto, all'elezione delle cariche.



«Per una migliore organizzazione del lavoro – spiega una nota di Sga – sono poi state attribuite le seguenti deleghe: il vicesegretario Antonio Buccilli, curerà l'organizzazione e i rapporti con le istituzioni, Lalla D'Ignazio le pari opportunità, Marina Moretti l'emittenza radiotelevisiva locale, Alessia Marconi gli uffici stampa, Sergio Cinquino il giornalismo web e multipiattaforma, Daniele Astolfi eventi e promozioni, Tiziano Coccia il giornalismo sportivo».



Il Consiglio direttivo, inoltre, ha affidato a Jacopo Forcella il coordinamento del lavoro delle commissioni statutarie.