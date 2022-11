Giuseppe Rizzuto, segretario regionale di Assostampa Sicilia

17 Nov 2022

Messina, l'Irccs 'Bonino Pulejo' revoca la delibera per l'incarico di giornalista pubblico a un dirigente medico

La segreteria dell'Assostampa e il direttivo del Gruppo Uffici Stampa Sicilia avevano chiesto all'Istituto di ritirare l'avviso «in autotutela» e procedere all'emanazione dei bandi per i due profili relativi a comunicazione e informazione previsti Ccnl del comparto Sanità.

«È tornato indietro sui suoi passi l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina revocando la delibera con quale si attribuivano i compiti di specialista della comunicazione istituzionale e giornalista pubblico ad una dirigente, già impiegata nel ruolo di medico anestesista». Ne dà notizia, sul proprio sito web, l'Associazione Stampa Siciliana.



«La segreteria dell'Assostampa e il direttivo del Gruppo Uffici Stampa Sicilia – ricorda il sindacato regionale – avevano chiesto all'IRCCS di ritirare il bando in autotutela e procedere all'emanazione dei relativi bandi per i due profili: quello di specialista della comunicazione istituzionale e quello di giornalista pubblico».



Nella nota con cui chiedevano la revoca, Assostampa e GUS avevano spiegato che il Ccnl del comparto Sanità «prevede due nuovi, diversi, profili entrambi in categoria D, uno di specialista della comunicazione istituzionale e uno di specialista nei rapporti con i media giornalista pubblico. Qualifiche quindi del comparto e non della dirigenza e men che meno del ruolo sanitario, ma di quello tecnico–amministrativo».