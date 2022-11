Il ricordo di Alessandro Rialti in tribuna stampa dello stadio Franchi (Foto Germogli)

10 Nov 2022

Firenze, dedicata ad Alessandro Rialti la tribuna stampa del Franchi. Ast: «Commossi e soddisfatti»

Alla cerimonia, promossa dal sindacato regionale e dal Gruppo toscano giornalisti sportivi, anche, fra gli altri, il presidente del Consiglio dell'Ordine della Toscana Giampaolo Marchini, il sindaco Nardella, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

«Momento di commozione, ma anche di soddisfazione per il risultato raggiunto, prima della partita Fiorentina-Salernitana (mercoledì 9 novembre 2022, ndr), quando è stata scoperta la targa che dedica la tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi ad Alessandro Rialti». Così, in una nota, l'Associazione Stampa Toscana.



Alla cerimonia promossa dal sindacato regionale e dal Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi, oltre a numerosi giornalisti e ai componenti del gruppo "Amici di Ciccio" (come anche i colleghi erano soliti chiamare Rialti), sono intervenuti il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci; il presidente dell'Ussi Toscana, Franco Morabito; il presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini; il sindaco di Firenze, Dario Nardella; l'assessora Maria Federica Giuliani; l'assessore allo sport, Cosimo Guccion. La Fiorentina è stata rappresentata dal direttore generale, Joe Barone.



In memoria del collega sono state apposte due targhe in tribuna stampa: una lato Ferrovia, sul sedile dove Rialti raccontava le partite della Fiorentina, e una lato Fiesole, «affinché tutti i colleghi, anche coloro che vengono da fuori Firenze, possano unirsi in un ricordo collettivo. Sulle targhe - spiega l'Ast - c'è scritto il suo nome accompagnato dalle firme di chi ha voluto rendergli omaggio: Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana, Gruppo Amici di Ciccio, in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Acf Fiorentina».