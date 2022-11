Simonetta Selloni, nuova presidente dell'Associazione della Stampa Sarda (Foto: Daniela Zedda)

14 Nov 2022

Assostampa Sarda, Simonetta Selloni presidente. Eletti il nuovo direttivo e i delegati al Congresso Fnsi

Giornalista della Nuova Sardegna, succede a Celestino Tabasso. Vice per i professionali è Giuseppe Meloni, mentre Luca Gentile è il vicepresidente collaboratore. A Riccione la delegazione dell'Isola sarà composta da 20 colleghi: 9 professionali e 11 collaboratori.

Simonetta Selloni (La Nuova Sardegna), con 257 voti, è stata eletta presidente dell'Associazione della Stampa Sarda. Succede a Celestino Tabasso. Vice presidente dei professionali è Giuseppe Meloni con 183 voti. Luca Gentile con 69 voti è il vice presidente dei collaboratori.



Compongono il nuovo Direttivo del sindacato regionale: Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Antonella Manca, Andrea Sini e Cristiano Sanna, per i professionali, mentre Paola Cireddu, Filippo Petrucci e Saimen Piroddi sono i consiglieri rappresentanti dei collaboratori.



Caterina De Roberto, Francesca Cardia e Ottavio Olita i tre probiviri professionali. Antonio Mastinu e Lucio Masia i probiviri collaboratori. Sindaci effettivi dei professionali Emiliano Farina e Vincenzo Fausto Fiori. Sindaco effettivo dei collaboratori è Antonio Garrucciu. Sindaco supplente dei professionali è Andrea Manunza e Riccardo Spignesi dei collaboratori.



Al termine delle elezioni convocate per i giorni 12 e 13 novembre 2022, sono stati scelti anche i delegati dell'Isola che parteciperanno al 29° Congresso della Fnsi di Riccione. Entrano in delegazione, per i professionali: Celestino Tabasso, Giuseppe Meloni, Simonetta Selloni, Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Paola Pintus, Antonella Angela Loi e Andrea Sini; per i collaboratori: Paola Cireddu, Giuseppe Murru, Maria Carrozza, Federico Marini, Luca Gentile, Saimen Piroddi, Antonio Garrucciu, Giulia Serra, Filippo Petrucci, Lucio Masia e Giovanni Di Grezia.