18 Ott 2024

Addio a Bruno Bartoloni, il cordoglio di Stampa Romana

Il giornalista, ricorda il sindacato regionale, è stato «per 45 anni vaticanista dell'agenzia France Press, collaboratore del Corriere della Sera, di Epoca, di Panorama, di testate straniere come Reuters, Paris Match, Veja, autore di libri sul Vaticano pubblicati anche all'estero».

«L'Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte di Bruno Bartoloni, per 45 anni vaticanista dell'agenzia France Press, collaboratore del Corriere della Sera, di Epoca, di Panorama, di testate straniere come Reuters, Paris Match, Veja, autore di libri sul Vaticano pubblicati anche all'estero». Lo si legge in comunicato stampa diffuso dal sindacato regionale venerdì 18 ottobre 2024.



La nota si conclude porgendo le condoglianze dell’Associazione «ai suoi familiari e in particolare a suo fratello Romano, storico punto di riferimento del sindacato dei giornalisti».